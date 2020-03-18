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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

В Петербурге запретили мероприятия в помещениях численностью более 50 человек

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU -Губернатор Александр Беглов подписал дополнения к постановлению правительства Петербурга "О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", согласно которому в городе приостановлено проведений мероприятий с числом участников более 50.

Кроме того, из текста распоряжения следует, что до 30 апреля в городе запрещено проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий. С 19 марта под запретом мероприятия в музеях, выставочных залах, театрах, кинотеатрах и других организациях, связанные с их посещением.

Приостановлен допуск посетителей в городские учреждения культуры. "Запрет на посещение действует с 19 марта до 30 апреля 2020 года. Речь идет о театрах, музеях, выставочных залах, концертных организациях, городских кинотеатрах, Ленинградском зоопарке", - говорится в сообщении.

Петербург

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