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"Белнефтехим" заявил, что пять новых российских компаний начали поставки нефти

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Пять небольших российских нефтяных компаний впервые начали поставки нефти в Белоруссию, цена сформирована без учета премии, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

В марте суммарный объем поставок от этих компаний составит около 200 тысяч тонн, сказал он.

"Поставки идут как трубопроводным, так и железнодорожным транспортом", - добавил пресс-секретарь.

Он также подтвердил, что поставки НК Группы "Сафмар" Михаила Гуцериева в Белоруссию в марте составят 300 тысяч тонн, а суммарный объем поставок за счет всех источников, с учетом танкерной нефти по северному направлению - через Клайпеду 160 тыс. тонн, и южному - через Одессу 250 тыс. тонн, сложится на уровне 1 млн тонн.

Представитель "Белнефтехима" не уточнил названий НК, которые начали поставки в Белоруссию. Между тем ранее сообщалось, что в их числе "УДС нефть" (50 тыс. тонн) и дочерняя компания "Белоруснефти" - НК "Янгпур" (2 тыс. тонн).

Поставки от крупных российских НК в Белоруссию отсутствуют с начала года из-за спора о включении в цену премии поставщику.

Белоруссия Белнефтехим Александр Тищенко

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