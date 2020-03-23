Легойда выразил сожаление в связи с тем, что монастырь под Тулой избавился от собак

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель Русской православной церкви выразил сожаление в связи с поступком представителей Свято-Казанского монастыря под Тулой, которые вывезли в безлюдные места собак, долгие годы бывших питомцами обители.

"Касательно ситуации с приютом для бездомных животных в Свято-Казанском женском монастыре села Колюпаново Тульской области: очень жаль, что вместо того, чтобы передать всех животных в другие приюты или на попечение волонтерам, в монастыре предпочли часть из них просто выпустить в окрестные леса и поля", - написал в понедельник в своем телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, священноначалие в курсе ситуации, и в ближайшее время управление делами патриархии даст рекомендации по решению вопроса.

Живой уголок при монастыре появился более 10 лет назад по инициативе его настоятельницы, которая при помощи других насельниц и волонтеров заботилась о брошенных людьми животных. Между тем недавно настоятельница как человек преклонного возраста была отправлена на карантин, а тем временем священник местного храма Андрей Демин распорядился убрать зверей, так как их якобы нечем и некому кормить. Волонтеры, напротив, утверждают, что кормов и сил у них хватало.

По словам волонтеров, в ночь на 16 марта к монастырю подъехали люди на джипах и вывезли в неизвестном направлении около 60 собак. Волонтерам сказали, что те отправлены в приюты и пристроены "в хорошие руки", полиции - что "случилось чудо, и собаки улетели". Позже одного за другим увезенных псов стали находить в лесах и полях региона в радиусе 30-40 км. Волонтеры бросились на поиски пропавших питомцев.

В минувшие выходные известные российские актеры призвали патриарха Кирилла вмешаться в ситуацию с монастырским приютом.