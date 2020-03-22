Россия направит в Италию более 100 военных медиков с оборудованием

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Восемь врачебно-сестринских бригад и около 100 специалистов-вирусологов готовы к отправке в Италию, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, в состав готовой к вылету группы с современным оборудованием по диагностике вошли ведущие специалисты Минобороны в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями.

В Италию отправляют военных специалистов, которые боролись с сибирской язвой и африканской чумой, группу возглавит генерал-майор Сергей Кикоть, который является ведущим разработчиком и специалистом в области применения новейших образцов систем специальной обработки. Ранее участвовал в организации работ в сложных эпидемиологических условиях вспышек сибирской язвы, ликвидации последствий паводков.

В состав группы также вошли подполковник Геннадий Еремин - эксперт в области организации и проведения противоэпидемиологических мероприятий, а также подполковник Вячеслав Кулиш, который является специалистом в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы.

Участие в работе также примет подполковник медицинской службы Александр Юманов, который участвовал в развертывании в Республике Гвинея мобильного госпиталя в рамках международной программы по борьбе с лихорадкой Эбола. В Италию отправляется и ведущий ученый-эпидемиолог полковник медицинской службы Алексей Смирнов, участвовавший в разработке вакцины против лихорадки Эбола.

Авиаотряд уже подготовлен

Ранее сообщалось, что на военном аэродроме "Чкаловский" (Московская область) сосредоточены девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые в течение прошедшей ночи вместе с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей. Они будут отправлены в Италию.

Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что Россия направляет в Италию восемь мобильных бригад военных вирусологов и медиков, средства дезинфекции, медоборудование.

В субботу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте. В ответ на обращение итальянской стороны Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом.

Как ожидается, отправка самолетов начнется в воскресенье, 22 марта.

Общее количество умерших от COVID-19 в Италии в минувшую пятницу достигло 4 тыс. 825 человек, сообщил статистический портал Worldometer. Число заболевших превысило 53 тыс. человек.

В России, по данным на субботу, было зарегистрировано 306 случаев заболевания коронавирусом.