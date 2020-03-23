Министр образования сообщил о переходе 80% вузов на дистанционное обучение

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В России больше 80% вузов перешли на дистанционное обучение, заявил министр науки и образования Валерий Фальков. Остальные вузы, прежде всего региональные, продолжают очное обучение, объясняя, что у них с коронавирусом все спокойно, добавил он.

Глава Минобрнауки заявил, что это плохой аргумент, поскольку руководители вузов не могут следить за эпидемиологической обстановкой и контактами студентов и преподавателей и поскольку появление первого зараженного студента вызовет большие проблемы.

"Коллеги, я хотел бы попросить всех ректоров, что сегодня стоит еще раз вернуться и обсудить насколько оправдано сохранение работы вуза в прежнем режиме, - сказал министр. - То, что эпидемиологическая ситуация в ваших регионах не изменилась, что у вас нет случаев заражения коронавирусом, еще не свидетельствует о том, что такие решения не должны быть приняты".

Фальков также призвал ректоров вдумчиво отнестись к студентам, которые живут в общежитиях.

"Часть из них по объективным причинам, в том числе и по отсутствию связи, не могут отбыть домой. У некоторых есть финансовые проблемы. Значит, они должны оставаться в общежитии", - добавил он.

Особо внимательно он призвал отнестись к иностранным студентам, которые не могут уехать домой из-за закрытых границ.

"И, если мы, как в некоторых вузах, будем настаивать на отбытии студентов, то мы можем получить многочисленные вопросы и недовольство от посольств и местных сообществ. Кроме того, надо понимать, что в долгую мы можем проиграть, выпроваживая хороших студентов - будущих специалистов- из своей страны и из института", - сказал министр.

Неделю назад Миноборнауки рекомендовало вузам перевести студентов на дистанционное обучение. С 16 марта в университетах налажено измерение температуры при входе, в помещениях появились средства дензинфекции, ректоры получили предписание ограничить очные совещния и командировки сотрудников.