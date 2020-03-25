Министр науки сообщил о наполовину опустевших общежитиях вузов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Общежития российских вузов покинули около 45% студентов, которые решили поехать домой и учиться дистанционно оттуда, рассказал на брифинге министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, большинство вузов перешли на дистанционное обучение, и студенты могут учиться из любого города. Однако министерство советовало вузам не закрывать общежития, поскольку не у всех учащихся есть возможность и деньги на поездку домой. Ректорам была дана рекомендация действовать по ситуации и в интересах студентов.

"С другой стороны, без надобности общежития на карантин вузы не закрывали, поскольку есть сложности для части студентов уехать в место их постоянного проживания, откуда они приехали. Это, во-первых, финансово затратно, а для иностранцев это вообще особая история", - отметил чиновник.

23 марта министр говорил, что на дистанционное обучение перешли около 80% российских вузов, в том числе все вузы, подведомственные Минобрнауки и расположенные в России.

16 марта стало известно, что МГИМО, который подчиняется не Минобрнауки, а МИДу, решил срочно выселить студентов из общежитий на время двух недельного карантина. В пресс-службе института "Коммерсанту" объяснили, что вуз считает общежитие "неотъемлемой частью кампуса": "Поэтому если закрывается учебное здание, то закрываются и здания, где проживают студенты".