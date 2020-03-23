Песков заявил, что Россия не увязывает помощь Италии с возможной отменой санкций

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Помощь, которую оказывает Россия Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, никак не увязана с возможностью отмены антироссийских санкций, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, рассчитывает ли Москва, что Рим заблокирует продление антироссийских санкций после оказания помощи в борьбе с вирусом, Песков сказал: "Нет, это абсолютно не связано. Здесь, конечно, не может быть и речи о каких-то условиях или расчетах, или надеждах".

"Италия действительно нуждается в более масштабной помощи, и то, что делает РФ - это посильная для российской страны помощь. Поэтому абсурдно говорить, что возлагаются какие-то контрнадежды. Это не так", - заключил Песков.

Он заявил, что идея снятия взаимных санкций в связи с международной экономической конъюнктурой и пандемией коронавируса заслуживает внимания. "Но здесь зависит все от известных столиц", - подчеркнул Песков.

По его словам, "сейчас Москва - это страна, в отношении которой принимается огромное количество незаконных, с точки зрения международного права, рестрикций".

Песков отметил, что санкции - это тот комплекс мер, который осуществляется согласно резолюции СБ ООН. "То, что делают в одностороннем порядке, например, США или ЕС, это торговые ограничения, которые, с точки зрения международного права, являются незаконными", - подчеркнул Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли ждать от Москвы первых шагов по снятию контрсанкций, Песков сказал: "Мне не известно, чтобы такие односторонние шаги готовились, и мне не известно, что это считается целесообразным".

Пандемию не победить в одиночку

Президент РФ Владимир Путин придает важное значение международному взаимодействию в борьбе с коронавирусом, заявил Песков. "В любом случае взаимодействие в борьбе с коронавирусом, международное взаимодействие - это очень важное измерение. И, собственно, на примере Италии президент Путин показал, что он этому измерению придает очень большое значение. Потому что такую пандемию ни одна страна фактически не может победить и справиться с ней в одиночку", - сказал он.

Песков подчеркнул, что в этой борьбе необходимо сложить усилия и оказывать взаимопомощь. Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что при необходимости помощь будет оказана и России, пресс-секретарь сказал: "Безусловно. В данном случае многие страны высказывают готовность также активно участвовать и по программам (международной) помощи, и во взаимодействии экспертном, и взаимодействии в плане обмена технологиями, протоколами лечения и так далее", - сказал Песков.

На вопрос, поступала ли просьба о помощи от Франции, Песков дал отрицательный ответ. "Дело в том, что контакты осуществляются на оперативном уровне, это может быть и через посольство, и по дипканалам, поэтому я могу не знать всего. Но пока конкретно по Франции не было. Мне неизвестно о каких-либо официальных обращениях от наших французских друзей", - сказал он.

В понедельник стало известно, что все девять подготовленных самолетов Ил-76 Минобороны РФ вылетели в Италию. На них в страну доставили технику, также переправлены специалисты-вирусологи.