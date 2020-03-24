14 самолетов ВКС РФ прибыли в Италию на борьбу с коронавирусом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Четырнадцатый военно-транспортной самолет прибыл из России в Италию для оказания помощи в связи с тяжелыми последствиями распространения коронавируса в этой стране, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ.

"Очередной, четырнадцатый по счету, самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий приземлился на аэродроме авиабазы ВВС Италии "Пратика-де-Маре" (30 километров юго-западнее города Рим)", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что операция по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии "Пратика-ди-Маре" продолжается.

Ранее сообщалось, что из России в Италию вылетело 14 самолетов Ил-76 ВКС РФ.

Накануне Россия уже перебросила в Италию около ста специалистов и оборудование, а также передовой отряд вирусологов. Как отмечалось, на всей российской технике присутствуют надписи "Из России с любовью" на трех языках - русском, итальянском и английском.