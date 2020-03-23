Около 100 российских военных специалистов прибыли в Италию для борьбы с COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Как говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакс", девять самолетов Ил-76 вылетели с аэродрома "Чкаловский" в Подмосковье и доставили специалистов, а также необходимую технику и имущество в Италию.

Военные сообщили, что на базу ВВС Италии "Практик де Маре" под Римом также доставлены мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что после согласования с итальянской стороной районов применения российские военные медики и специалисты-вирусологи будут оказывать помощь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне, 22 марта, сообщалось о прибытии в Италию первого самолета из России с передовым отрядом военных специалистов. Первый самолет с вирусологами из РФ встретил начальник Генштаба вооруженных сил Италии Энцо Вичерелли, который поблагодарил Россию за помощь.

Италия "лидирует" в Европе по числу заболевших коронавирусом. Общее число скончавшихся от коронавируса в этой стране, по данным на воскресенье, 22 марта, - около 5,5 тыс. Общее число заразившихся за все время - более 59 тыс. человек.

В России общее число официально зарегистрированных случаев коронавируса за сутки увеличилось до 438, сообщил в понедельник оперативный штаб.