Десятый самолет ВКС России вылетел на помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел в Италию с аэродрома "Чкаловский" для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает Минобороны РФ.

Там отметили, что продолжается переброска российских военных специалистов, специального оборудования и техники.

"После согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российские военные специалисты приступят к выполнению задач по предназначению", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о девяти самолетах, подготовленных для переброску в Италию техники и специалистов. Договоренность о помощи итальянской стороне была достигнута в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.