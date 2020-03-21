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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Россия 22 марта направит в Италию 8 групп вирусологов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия отправляет в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом мобильные бригады военных медиков, средства дезинфекции и медицинское оборудование, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Отправку российских военных специалистов планируется начать в воскресенье, 22 марта, говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

"По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки, начиная с 22 марта, помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусом", - заявили в Минобороны РФ.

"По готовности итальянской стороны, задействованные самолёты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику 8 мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", - сообщили в Минобороны.

Как сообщал "Интерфакс", в субботу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.

"Обстоятельно обсуждены ситуация вокруг пандемии коронавируса, а также предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию распространению инфекции. Владимиром Путиным выражена поддержка руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой, сложившейся в Итальянской Республике", - сообщила пресс-служба Кремля.

"В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе "КАМАЗа" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны. Эти поставки будут осуществляться по линии министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Среди европейских стран больше всего заболевших коронавирусом - в Италии.

Общее количество умерших от Сovid-19 в Италии в пятницу достигло 4825 человек, сообщил статистический портал Worldometer. Так, в пятницу от Сovid-19 в Италии умерло 793 человека. Кроме того, количество новых зарегистрированных случаев заболевания составило 6557. Среди общего числа заболевших 53 тыс. 578 в тяжелом состоянии, согласно данным портала, 2857 человек.

В России за сутки выявлено 53 случая коронавируса, всего их 306, сообщил в субботу оперативный штаб.

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