Застрявших за рубежом россиян призвали до 24 марта обратиться в посольства

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Росавиация попросила граждан РФ, застрявших за границей в Болгарии, Доминикане, Танзании, на Кипре и в других странах, обратиться в российские представительства до 24 марта, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Росавиация просит всех граждан РФ, которые попали в затруднительное положение в связи с ограничениями из-за введенных карантинных запретов и заинтересованных вернуться в Россию, направить свои данные до 24 марта в ЗУ (загранучреждения - ИФ) МИД РФ соответствующих стран", - говорится в сообщении ДСКЦ в твиттере.

Отмечается, что речь идет о таких странах, как Болгария, Танзания, Нигерия, Кипр, Азербайджан, Казахстан, ЮАР, Лесото, Уганда.

В посольствах пояснили, что желающие вернуться в Россию должны сообщить в дипмиссию свои контактные и паспортные данные (плюс прислать копию документа), место пребывания в настоящий момент, даты прибытия и планировавшегося выезда из страны с указанием авиакомпании, цель пребывания в стране, информацию о наличии или отсутствии на руках действительных обратных билетов, а также конечный пункт назначения в России.

"Полученные данные будут переданы в Минтранс РФ для анализа и принятия оперативных мер", - подчеркивают дипломаты.

В дипмиссиях также напоминают, что все граждане РФ по возвращении должны быть готовы к обязательному двухнедельному карантину.