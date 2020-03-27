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Росавиация перечислила исключения из запрета на международные авиаперевозки

Ограничения вступили в силу в полночь в пятницу

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Росавиация уточнила, каких рейсов не коснется ограничение на международное регулярное и чартерное авиасообщение, которое РФ вводит 00:00 27 марта.

В РоссииРФ ограничит все международное авиасообщение с 27 мартаРФ ограничит все международное авиасообщение с 27 мартаЧитать подробнее

Исключение составят полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД РФ), вывозом иностранных граждан в иностранные государства.

Также сохранятся грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых воздушных судов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России.

Кроме того, под запрет не попадут полеты, осуществляемые по отдельным решениям российского правительства.

В четверг правительство РФ поручило Росавиации полностью приостановить регулярные и чартерные авиаперевозки за рубеж с 27 марта. Исключение, говорилось в перечне поручений, сделано для вывозных чартеров и полетов, выполняемых "по отдельным решениям правительства".

Росавиация просила россиян, застрявших за границей в Болгарии, Доминикане, Танзании, на Кипре и в других странах, обратиться в российские представительства до 24 марта для формирования списков загранучреждениями МИД РФ.

Кроме того, Совет при президенте РФ по правам человека сообщал о проблемах с депортацией мигрантов из России из-за отмены международного авиасообщения.

Росавиация

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