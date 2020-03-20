Росавиация поделилась планами по эвакуации россиян из стран с эпидемией COVID-19

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпании на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 в ближайшие три дня эвакуируют россиян из четырех стран со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщили "Интерфаксу" в Росавиации.

"В течение ближайших трех дней планируется осуществить перевозку из Испании (три рейса: "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии"); Черногории (три рейса: "Сибирь", "Победа"), Португалии (четыре рейса, "Аэрофлот"). Также завтра два рейса в Кишинев выполнит "Аэрофлот", при этом будут перевезены граждане Молдавии", - сказали в ведомстве.

Кроме того, рабочая группа Росавиации по представлению МИД РФ обсудила список из 30 государств, где требуется принять оперативные меры для доставки россиян.

"Определены семь стран, где сложилась самая сложная ситуация: Венгрия, Марокко, Испания, Черногория, Молдавия, Мальта, Португалия. Совместно с представителями российских авиакомпаний выработан механизм перевозки пассажиров из указанных стран в ближайшие три дня, в том числе порядок взаимодействия Росавиации, загранучреждений МИД РФ, Ростуризма, отечественных авиакомпаний", - сказали в ведомстве.

При этом в связи с введением из-за коронавирусной инфекции ограничений на перемещение в ряде стран срок получения у авиационных властей разрешений на выполнение рейсов увеличен.

"Из-за отсутствия прямого воздушного сообщения с Марокко вопрос вывоза российских граждан требует дополнительной проработки. В частности, посольству РФ в Марокко требуется определить точное количество россиян, принявших решение вернуться домой. Далее, совместно с Росавиацией и "Аэрофлотом" будет определен аэропорт, из которого будет осуществлен вывоз пассажиров, затем определено необходимое число воздушных судов. Одновременно будет проводиться работа с властями Марокко для получения необходимых разрешений", - сказали в Росавиации.

Председатель рабочей группы - первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько обратился к МИД РФ с просьбой о постоянной актуализации информации о количестве российских граждан, нуждающихся в перевозке, в том числе данных о целях их визита и порядке въезда на территорию иностранных государств.

20 марта Росавиция сообщила, что эвакуацией россиян из-за рубежа займется межведомственная группа, в которую войдут дипломаты, чиновники Минтранса и Ростуризма, а также представители аэропортов Московского авиузла и авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь" и "Уральские авиалинии". Группа поможет организовать спецрейсы для сограждан, которые застряли в других странах из-за закрытых границ и прерванного транспортного сообщения.