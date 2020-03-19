Мишустин заверил, что дефицита продовольствия в России не будет

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В России достаточно продуктов питания, власти сделают все необходимое, чтобы в магазинах не было пустых полок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Продуктов питания у нас достаточно. Мы и дальше будем делать все, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты - хлеб, молоко, мясо. И в магазинах не было бы пустых полок. Чтобы российский агробизнес не только кормил наших граждан, обеспечивал внутренний рынок, но и приносил нам солидную прибыль от поставок на экспорт", - сказал Мишустин в четверг на заседании правительства РФ, где рассматривается стратегия развития агропромышленного и рыбного комплекса РФ до 2024 года.

"Сельское хозяйство - это основа нашей безопасности и не только продовольственной, но и экономической, и социальной. Мы это наглядно видим сейчас, когда во многих европейских странах возник ажиотажный спрос на продукты из-за распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнул премьер.

Мишустин сказал, что Россия на сегодняшний день занимает седьмое место в мире по притоку иностранных инвестиций в аграрную отрасль, входит в пятерку стран-экспортеров зерновых.

По его словам, чтобы агросектор и в дальнейшем развивался, необходимо адекватно реагировать на существующие вызовы - санкции, колебания рыночной конъюнктуры, разнообразные чрезвычайные ситуации, включая такие, как пандемия коронавируса, которая "уже сегодня серьезно влияет на экспорт товаров и услуг".

Ранее в марте заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Веденьева также заверяла, что дефицита продовольствия в стране в связи с объявленной пандемией новой коронавирусной инфекции не будет.