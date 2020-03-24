СКР в Петербурге заинтересовался врачом, нарушившим режим самоизоляции

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге проводится доследственная проверка по факту возможного несоблюдения врачом частной медицинской клиники режима самоизоляции после возвращения из-за границы, сообщила во вторник пресс-служба городского управления Следственного комитета РФ (СКР).

15 марта 32-летняя жительница Петербурга, работающая врачом в частной клинике, прибыла из Таиланда, где зафиксированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

"17 марта женщина вышла работу, где выполняла свои обязанности в штатном режиме, поставив в опасность жизнь и здоровье персонала и пациентов данной клиники", - говорится в пресс-релизе. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СКР.

Накануне, 23 марта, стало известно, что на врача из Ставрополья, которая ранее в этом же месяце побывала в Мадриде и по возвращении на родину проигнорировала режим самоизоляции, завели два уголовных дела.