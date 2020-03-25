Рестораны с утроенной энергией начали подключаться к сервисам доставки

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Агрегаторы доставки еды из ресторанов с прошлой недели отмечают существенный рост заявок от ресторанов на подключение. У сервиса "Яндекс.Еда" за неделю общее количество партнеров втрое превысило количество подключений прошлого месяца.

Примерно 30% новых заведений - в Москве и области, 13% - в Санкт-Петербурге, еще 8% - в Екатеринбурге.

Как сообщил сервис, только за последние сутки к нему подключились около 200 ресторанов, что в шесть раз больше, чем в обычный день в феврале.

Всего на платформе сейчас около 16 000 ресторанов.

У Delivery Club (входит в СП Mail.ru Group и Сбербанка) за прошлую неделю количество заявок также втрое превысило данные позапрошлой недели. Общее количество ресторанов на платформе превышает 15 000.

Почти половина ресторанов, подключенных за последнюю неделю, предлагаю блюда европейской или авторской кухни, 15% - азиатскую еду, около 9% - бургеры, подсчитал "Яндекс". Среднее время подключения к платформе доставки компания сократила с семи суток до одного дня. Некоторые рестораны высокой кухни и заведения, которые входят в международные рейтинги, впервые начали предлагать свои блюда на доставку.