Власти Ульяновской области призовут жителей региона не ходить по утрам в магазины

Чиновники хотят предоставить утреннее время для закупок пенсионерам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство Ульяновской области надеется минимизировать риски при посещении магазинов пожилыми людьми, которые наиболее подвержены всевозможным инфекциям, и планирует ряд соответствующих мер, сообщил на своей странице в соцсетях глава регионального министерства АПК и развития сельских территорий Михаил Семенкин; в пресс-службе ведомства, в свою очередь, "Интерфаксу" заявили, что призовут жителей региона не ходить в магазины по утрам, так как там в это время будут закупаться пожилые люди.

"Было принято решение позаботиться о старшем поколении. Предоставить пенсионерам утреннее время (с 8:00 до 10:00) для того, чтобы они смогли самостоятельно закупаться продуктами питания. В это время для пенсионеров будут действовать специальные акции в торговых сетях города Ульяновск", - написал министр на своей странице в "ВКонтакте".

Он отметил, что волонтеры будут "оказывать помощь пожилым людям, для которых социальная изоляция в сложившихся условиях - одна из ключевых мер профилактики".

Жителей Ульяновской области призовут не ходить по магазином утром

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" сообщили, что в ближайшее время на сайте и официальных страницах ведомства в соцсетях планируется разместить обращение к жителям по возможности воздержаться от посещения магазинов и торговых сетей в утренние часы с тем, чтобы в это время смогли закупиться продуктами пенсионеры, для которых новая коронавирусная инфекция наиболее опасна.

"Готовятся и соответствующие информационные плакаты, которые будут размещены на самых видных местах в супермаркетах. Представители торговых четей уже поддержали эту идею", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что речь не идет о каких-либо запретах и ограничениях. "Мы, прежде всего, рассчитываем на сознательность и ответственность наших граждан. Ведь уже всем известно, что молодые и здоровые люди могут быть носителями инфекции и даже не подозревать об этом, в то время как у пожилых риск того, что заражение перерастет в тяжелое осложнение, очень велик", - отметил представитель ульяновского Минсельхоза.

Проблема ажиотажа вокруг товаров длительного хранения уже снята

По информации ведомства, в настоящий момент снята проблема ажиотажного спроса на товары длительных сроков хранения путем увеличения поставок продукции в каждую торговую точку.

"Изменения частично коснулись выкладки товаров с полочной на паллетную, когда продукты располагаются на специальных поддонах, и брать их можно не дожидаясь выкладки. Сетевыми торговыми организациями созданы запасы продукции первой необходимости на 40-60 дней", - приводятся в сообщении слова министра.

В частности, на складах основного в области производителя мясных консервов - Барышского мясокомбината - есть более 2,5 млн банок продукции, в том числе порядка полумиллиона банок тушенки, сертифицированных по высоким стандартам Минобороны РФ.

Ситуация с коронавирусом в регионе

В Ульяновской области по состоянию на утро вторника, 24 марта, зафиксирован единственный подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией.

По информации властей, всего в Ульяновскую область из неблагополучных по COVID-19 регионов мира прибыли 215 человек, 182 человека находятся под наблюдением врачей, остальные сняты с наблюдения, 15 - госпитализированы с ОРВИ.

13 марта в регионе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции распоряжением губернатора Сергея Морозова введен режим повышенной готовности.