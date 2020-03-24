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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Песков рассказал, как защищали Путина во время визита в больницу в Коммунарке

Песков рассказал, как защищали Путина во время визита в больницу в Коммунарке
Президент РФ Владимир Путин и главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко во время посещения медицинского центра "Новомосковский"
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Все меры безопасности в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным больничного комплекса в московской Коммунарке, где находятся лица с коронавирусной инфекцией или помещенные на карантин, были соблюдены, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он, в частности, пояснил, что без защитного костюма президент находился только в так называемой чистой зоне.

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На кадрах визита Путина в больницу в Коммунарке видно, что глава государства сначала проходит по зданию в обычном костюме, а затем переодевается в желтый защитный комбинезон и черную маску.

По просьбе пресс-секретаря один из врачей сняла на телефон видео во время посещения Путиным закрытого блока больницы, где находятся на карантине люди с подозрением на коронавирус.

Песков объяснил врачу процесс съемки и попросил после отправки видеозаписи телефон удалить. "Отходите, снимаете целиком. Совершенно не стесняетесь. По Телеграму (отправляете - ИФ), один только контакт, там написано "Дима". Но потом телефон оставляете себе и уничтожаете", - сказал Песков врачу.

Путин зашел в бокс в желтом защитном комбинезоне и респираторе вместе с главврачом больницы. В одном из боксов он пообщался с пациентом, кадры этого общения были продемонстрированы телеканалом "Россия 24". Глава государства поинтересовался состоянием пациента.

"Все хорошо. Прекрасно, спасибо", - ответил он Путину. Главврач больницы № 40 Денис Проценко рассказал, что у пациента прошел период высокой температуры и на этом фоне самочувствие улучшилось. Он сообщил, что по технологии пациентам проводятся необходимые анализы и после получения второго негативного результата инфицированных выписывают из больницы.

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке

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Дмитрий Песков Владимир Путин Коммунарка Москва

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