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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Самочувствие Путина не ухудшилось после посещения карантинного центра

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, посетивший во вторник больницу в Коммунарке (Новая Москва), где находится карантинный центр по коронавирусу, чувствует себя нормально.

"Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Сотрудники СМИ обратили внимание на то, что во время посещения больницы Путин поздоровался с ее главврачом за руку, и поинтересовались, почему президент так поступил вопреки рекомендациям специалистов.

"Я не знаю. Не могу вам объяснить. Президент здоровается за руку со своими собеседниками, он продолжает это делать, естественно, с соблюдением всех мер предосторожности и дезинфекции", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента напомнил, что что Путин в последнее время не бывает в общественных местах. "А с главврачом главной больницы по коронавирусу можно здороваться за руку достаточно уверенно и спокойно", - заключил Песков.

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке

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Владимир Путин Дмитрий Песков

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