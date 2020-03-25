Волна цунами высотой около 50 см пришла в Северо-Курильск после землетрясения

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Волна цунами высотой около 50 см пришла в Северо-Курильск после сильного землетрясения в Тихом океане, по предварительным данным, разрушений нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в среду.

"Пришла первая волна, разрушений, по предварительной информации, нет", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, высота волны составила около 50 см. По предварительной информации жертв нет.

"Угроза цунами сохраняется, поэтому жители Северо-Курильска будут оставаться в безопасной зоне на возвышенности", - сказали в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в городе из-за угрозы цунами эвакуированы в безопасные места около 400 человек.

Решение об отмене тревоги специалисты примут после начала отлива.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 7,2 в Тихом океане в 250 км от Северо-Курильска.