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Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
Архивное фото
Фото: Максим Федоров/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"В Северо-Курильском районе после мощного землетрясения объявлена тревога цунами", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что в Северо-Курильске это землетрясение ощущалось на 6 баллов. В городе обследуют здания на предмет повреждений.

Курилы

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