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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42

Тревога цунами снята на Северных Курилах

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Тревогу цунами, объявленную в среду днем в связи с сильным землетрясением, отменили в городе Северо-Курильск (о. Парамушир, Северные Курилы Сахалинской области), сообщили "Интерфаксу" в центре цунами управления Сахалингидрометслужбы.

В Северо-Курильске завершилось первичное обследование объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов, объектов соцкультбыта и жилого фонда. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, выявлены повреждения в результате землетрясения 25 печных стояков в домах. Проводятся ремонтные работы.

Мощное землетрясение произошло в Тихом океане у Курильских островов в среду, 25 марта, в 14:49 по камчатскому времени (5:49 мск). По уточненным данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, его магнитуда составила 7,6. Эпицентр находился в 226 км юго-восточнее г. Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир, в 438 км южнее Петропавловска-Камчатского. Жертв и разрушений нет.

Курилы Курильские острова

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