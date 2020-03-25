Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Сейсмологи не увидели перспективы сильного цунами на Северных Курилах

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Разрушительного цунами в городе Северо-Курильске (о. Парамушир, Северные Куриры Сахалинской области), по предварительным расчетам, не ожидается, сообщила агентству "Интерфакс" руководитель Сахалинского центра цунами управления Гидрометслужбы

"Наш наблюдатель находится на сопке Сигнальной в морском порту Северо-Курильска и ведет наблюдение за морем в сложных погодных условиях - там идет дождь и сильный ветер. По расчетным данным, мы ожидаем слабую, неразрушительную волну цунами. Но она может принести ущерб прибрежной инфраструктуре из-за сильных морских течений в этом районе. Сейчас также наблюдается морской прилив", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, население Северо-Курильска сейчас эвакуируют в сопки после сильного землетрясения и в связи с объявленной тревогой цунами. Подход цунами к Северо-Курильску прогнозировался в среду в 15:04 по сахалинскому времени (07:04 по Москве)

Курилы

Новости
Экономический кризис

Moody's сочло Россию более устойчивой среди экспортеров нефти к внешним шокам

Волна цунами высотой около 50 см пришла в Северо-Курильск после землетрясения

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло возле Курильских островов

МИД РФ пояснил, что украинцев из России будут вывозить только на добровольной основе

Песков рассказал, как защищали Путина во время визита в больницу в Коммунарке

Песков рассказал, как защищали Путина во время визита в больницу в Коммунарке

Что произошло за день: вторник, 24 марта

РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы

Регионам РФ рекомендовано закрыть кинотеатры и запретить кальяны в барах

Регионам РФ рекомендовано закрыть кинотеатры и запретить кальяны в барах

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от коронавируса самозанятым

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавшим от коронавируса самозанятым
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');