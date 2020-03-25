Сейсмологи не увидели перспективы сильного цунами на Северных Курилах

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Разрушительного цунами в городе Северо-Курильске (о. Парамушир, Северные Куриры Сахалинской области), по предварительным расчетам, не ожидается, сообщила агентству "Интерфакс" руководитель Сахалинского центра цунами управления Гидрометслужбы

"Наш наблюдатель находится на сопке Сигнальной в морском порту Северо-Курильска и ведет наблюдение за морем в сложных погодных условиях - там идет дождь и сильный ветер. По расчетным данным, мы ожидаем слабую, неразрушительную волну цунами. Но она может принести ущерб прибрежной инфраструктуре из-за сильных морских течений в этом районе. Сейчас также наблюдается морской прилив", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, население Северо-Курильска сейчас эвакуируют в сопки после сильного землетрясения и в связи с объявленной тревогой цунами. Подход цунами к Северо-Курильску прогнозировался в среду в 15:04 по сахалинскому времени (07:04 по Москве)