Правительство предложило штрафовать на миллион рублей за нарушение карантина

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает усилить ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; максимальный штраф за такие нарушения составит до 1 млн рублей.

Соответствующие поправки в четверг поступили в Госдуму. В частности, они конкретизируют наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, а также в период карантина на определенной территории.

В поправках речь также идет о наказании за невыполнение в установленный срок законного предписания или требования властей о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

За такие нарушения предлагается штрафовать граждан на сумму от 15 до 40 тысяч рублей; должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей; юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей. Юрлицам также может грозить приостановка деятельности на срок до 30 суток.

Если же упомянутые действия (бездействие), повлекут причинение вреда здоровью человека или смерть, и если они не содержат уголовно наказуемого деяния, то ответственность будет выше.

За эти нарушения граждан будут штрафовать на сумму от 150 до 300 тысяч рублей; должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет; тех, кто занимается предпринимательством без образования юридического лица, - от 500 тысяч до одного миллиона рублей; им также грози административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; юридических лиц будут штрафовать на сумму от 500 тысяч до одного миллиона рублей, кроме того, их деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.

Кроме того, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей ответственность за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Подобные нарушения повлекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если же такие нарушения повлекут причинение вреда здоровью человека или имуществу, то может налагаться штраф на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Относительно лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, проект закона наделяет правом составлять протоколы об административных правонарушениях сотрудников органов управления и МЧС. Это касается случаев невыполнения правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе ее возникновения.