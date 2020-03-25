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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

В Думу внесут законопроект о наказании за нарушение карантина здоровыми людьми

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство в четверг, 26 марта, внесет в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушение условий карантина незараженными гражданами, заявил в среду глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Будут вноситься поправки в КоАП. Мы ждем завтра от правительства соответствующие предложения. Поправки будут предлагать ответственность за нарушение карантина теми, кто не заболел", - сказал Крашенинников "Интерфаксу".

Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин и Крашенинников внесли законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина (санитарно-эпидемиологических правил) зараженными людьми, повлекшее по неосторожности массовое заболевание.

Документ предлагает изменения в статью 236 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишать свободы на срок до 3 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет.

В случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

Хроника 09 января – 25 марта 2020 годаПандемия коронавируса
Госдума Павел Крашенников

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