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Туроператоры получат 3,5 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития подготовило проект распоряжения о выделении 3,5 млрд руб. из резервного фонда правительства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Средства предлагается выделить Ростуризму на предоставление в 2020 году субсидий на оказание государственной поддержки туроператорам в связи с распространением коронавируса.

Туроператоры наряду с авиакомпаниями первыми приняли на себя удар пандемии COVID-19, практически полностью лишившись бизнеса в связи с жесткими ограничениями на перемещения между странами во избежание распространения инфекции.

Ранее в марте российский премьер Михаил Мишустин поручил дать турбизнесу и авиакомпаниям отсрочку по налоговым платежам. Также он пообещал, что Минэкономразвития вместе с Минфином, Минтрансом и Ростуризмом разработают порядок компенсации убытков туроператорам, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам.

Кроме того, кабмин вынес решение, согласно которому туроператоры выплатят в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" в 2020 году взносы в один рубль.

Хроника 27 января – 25 марта 2020 годаЭкономический кризис
Минэкономразвития Ростуризм

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