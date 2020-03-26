Минтруд оценил размер увеличения оплаты больничных

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Повышение минимального месячного размера оплаты листка нетрудоспособности до одного МРОТ обойдется государству в сумму около 7 млрд рублей, считают в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

"Улучшение условий оплаты больничных листов может затронуть 2,3 млн человек. Для осуществления выплат в повышенном размере из бюджета дополнительно потребуется около 7 млрд рублей. В качестве минимальной базы для расчета пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда в четверг.

Новый порядок расчета планируется ввести уже в апреле, уточнили в ведомстве.

Накануне увеличить оплату больничного до МРОТ предложил президент России Владимир Путин.

Пресс-служба поясняет, что сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа работнике.

Граждане, которые имеют стаж 8 и более лет, получают 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет - 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до 5 лет стажа работы - 60% от среднего заработка.

"При этом максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году составляет 69961,65 рублей в среднем за месяц при страховом стаже 8 и более лет", - уточнили в Минтруде.

Минимальный размер в ведомстве не уточнили.