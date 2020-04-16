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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:32Заразились
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Матвиенко призвала россиян не расслабляться и соблюдать самоизоляцию

Матвиенко призвала россиян не расслабляться и соблюдать самоизоляцию
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сограждан не расслабляться раньше времени, поскольку режим самоизоляции будет продолжаться столько, сколько потребует обстановка. Она заявила это журналистам на видеоконференции.

Пандемия коронавируса

Она считает, что ограничения начнут постепенно смягчать, когда специалисты придут к выводу, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, а число зараженных пойдет на спад. Тогда же экономика начнет возвращаться в нормальное русло.

"Но сегодня можно говорить лишь о прогнозах, математических схемах. Они, к сожалению, не все подтверждаются или совсем не подтверждаются, и гадать на кофейной гуще нельзя. Это очень серьезная история, - подчеркнула спикер. - Только дисциплина каждого, только строгое исполнение предписаний позволят нам не допустить дальнейшего разрастания коронавируса. И мы должны это все понимать и с полной ответственностью к этому относиться".

Многие знакомые Матвиенко заразились коронавирусом, потому что игнорировали рекомендации специалистов и "считали, что это не для них, не про них", рассказала она.

Она напомнила, что всем рекомендовано минимизировать контакты, она сама последовала этому совету. Также спикер стала регулярно сдавать тест на коронавирусную инфекцию, последний был отрицательным. Она заверила, что все сенаторы тестируются, и пока тревожных случаев в Совфеде не было.

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Валентина Матвиенко Совет Федерации коронавирус

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