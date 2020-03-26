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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Ребенку затянуло руку в трубу бассейна в приамурском аквапарке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Школьник получил травмы в одном из аквапарков Благовещенска Амурской области, его руку затянуло в трубу.

Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, 25 марта в бассейне в аквапарке Благовещенска руку мальчика затянуло в трубу для циркуляции воды, 8-летний ребенок был доставлен в больницу.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента, в том числе, степень тяжести вреда здоровью мальчика.

Похожий случай произошел в августе прошлого года в одном из отелей турецкого Бодрума: руку отдыхавшей там российской девочки засосало в трубу бассейна, она провела под водой не менее пяти минут и получила тяжелые травмы. Девочку поместили в реанимацию, в Турцию прибыли петербургские врачи, однако ребенка спасти не удалось.

Амурская область

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