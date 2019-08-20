Девочка из России захлебнулась в бассейне в Бодруме, ее состояние назвали критическим

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Генконсульство России в Анталье подтвердило, что в Бодруме была экстренно госпитализирована девочка из Петербурга, которая едва не утонула с бассейне. Врачи оценили ее состояние как критическое, рассказали в дипмиссии.

Дипломаты выясняют обстоятельства случившегося, они направили запросы в полицию и администрацию провинции Мугла. Страховая компания пообещала оплатить лечение ребенка. Родителям помогает принимающая туристическая компания и сервисная страховая служба.

Инцидент с девочкой произошел 18 августа в отеле Sunhill, писала "Фонтанка.ру". Со слов матери ребенка, руку девочки засосало в трубу бассейна. Отец не смог ее вытащить, руку засосало слишком сильно. К попыткам спасения подключились другие отдыхающие. Даже после того, как работники отеля отключили насосы, трубу пришлось ломать, и ребенка извлекли на поверхность с обломком трубы на руке.

Девочку доставили в больницу города Денизли. По сведениям "Фонтанки", на вечер 19 августа она оставалась в коме.

У семьи возникли сложности с оплатой пребывания в Турции, отмечало издание. Страховка семьи покрывала нахождение в стране только одного из родителей. Оператор Coral Travel помог и снял им жилье рядом с больницей на два дня. Дальнейшее пребывание в Турции они собирались оплатить за счет денег, собранных по друзьям.