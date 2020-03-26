Песков заверил, что никаких оснований для продления нерабочей недели пока нет

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Решений о продлении сроков нерабочей недели, которую накануне в связи с коронавирусом объявил президент РФ Владимир Путин, не принималось, оснований для этого сейчас нет, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никаких решений на этот счет нет. Вы знаете, что вчера президент говорил о конкретных датах", - отметил Песков. По его словам, "пока никаких оснований или предположений на этот счет у нас нет". Так Песков ответил на вопрос, может ли быть продлена нерабочая неделя.

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что выходная неделя не приведет к сокращению праздничных дней в 2020 году, в частности, майских праздников.

Песков также выразил мнение, что большинство россиян "думают своей головой", заботятся о своем здоровье и не станут пользоваться объявленной в связи с коронавирусом выходной неделей и снижением цен на авиабилеты, чтобы путешествовать.

"Это не помогает, наоборот, это повышает опасность", - сказал журналистам пресс-секретарь, отвечая на вопрос об опасности объявления выходной недели на фоне снижения цен на авиабилеты в плане дальнейшего распространения коронавируса.

"Но здесь обобщенно говорить нельзя. Подавляющее большинство людей думают головой, они прислушиваются к тем разъяснениям, которые дает правительство, специалисты, медики, и они принимают меры, чтобы себя обезопасить, а не полагаются на русский "авось", тот самый, о котором говорил вчера президент Путин", - продолжил представитель Кремля.

Песков напомнил, что и глава государства в своем обращении к россиянам призвал всех оставаться дома.

Путин призвал россиян в выходную неделю не полагаться на русский "авось"

Накануне, 25 марта, президент Путин в своем телеобращении к нации в связи с пандемией коронавируса заявил, что следующая неделя будет нерабочей с сохранением заработной платы.

Таким образом, длинные выходные продлятся с ближайшей субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Такое решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский "авось", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что все предпринимаемые меры противодействия распространению коронавируса, а также те, которые будут приняты, дадут результат только при условии сплоченности россиян. Глава государства призвал россиян соблюдать все рекомендации, проявить ответственность в связи с коронавирусом и побыть дома.