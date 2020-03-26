Производитель ракет "Прогресс" приостановит работу на пять дней
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" с 30 марта по 3 апреля прекратит работу с сохранением за работниками заработной платы.
Решение принято в связи с указом президента РФ Владимира Путина, объявившего следующую неделю нерабочей.
Указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
РКЦ "Прогресс" - производитель российских ракет-носителей семейства "Союз-2" и различных спутников.