Крупные ритейлеры и рестораторы попросили власти РФ помочь им с налогами и арендой

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Почти 60 компаний - ритейлеров и рестораторов - обратили к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой о поддержке во время пандемии COVID-19.

Коллективное письмо Мишустину и Мантурову направили представители 58 операторов розничной торговли и сетей общественного питания, в том числе Baon, Inventive Retail Group (магазины re:Store, Samsung, Sony Centre, Huawei, Nike, Street Beat, Lego, UNOde50), "Стокманн", "Леонардо", "Л`Этуаль", "Теремок", Ginza Project Moscow (рестораны и кафе Black Thai, Butler, Uilliam's, Jamie's Italian, Obed Bufet, Paul) и Cofix. Копию документа и сообщение о требуемых мерах поддержки направила пресс-служба сети Cofix.

Распространение коронавируса привело к значительному сокращению трафика в магазинах, ресторанах и кафе, что сказалось на продажах: сопоставимая с прошлым годом выручка упала в среднем в два раза, говорится в сообщении. Сейчас сети лишены законной возможности сократить основные расходы - арендные и банковские платежи, в том числе расходы на эквайринг, а также налоги. Многие операторы находятся на грани закрытия, из-за чего может пострадать множество людей, работающих в отрасли. Только в сетях, подписавших письмо, работает более 150 тыс. человек.

Налоги, аренда, эквайринг

Бизнес просит признать мировую пандемию COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы в значении статьи 401 ГК РФ, подтверждающем невозможность исполнения обязательств по внутренним сделкам операторами розничной торговли.

Вторая просьба - рекомендовать владельцам торговой недвижимости до отмены режима пандемии установить новый порядок взимания арендных платежей: перевести расчеты на условия уплаты процента от товарооборота с сохранением обязательств по уплате эксплуатационных платежей, исключив обязательства по уплате фиксированной части арендной платы.

Также предлагается установить период, в течение которого банки не должны взимать проценты по действующим кредитам как с операторов розничной торговли, так и с собственников торговых центров, а также обеспечить продление госбанками имеющихся кредитных лимитов минимум на шесть месяцев.

Кроме того, представители бизнеса просят правительство обратиться в ЦБ РФ с предложением о снижении стоимости эквайринга на 25-50% в зависимости от сегмента. А быстрое распространение системы бесконтактных платежей, которое рестораторы и ритейлеры тоже просят обеспечить, "будет способствовать уменьшению необоснованных расходов с оборота не только в разгар кризиса, но и в период выхода из него, а также способствовать уменьшению наличного денежного оборота, что, по мнению эпидемиологов, может уменьшить распространение инфекции через денежные банкноты и монеты".

Еще одно предложение - ввести мораторий на уплату налогов в федеральный, региональный и местные бюджеты, а также выплату обязательных взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования до момента отмены режима всемирной пандемии. Эти меры позволят ритейлерам выполнять свои обязательства по всем социальным статьям расходов, в первую очередь, по выплате зарплаты, не допуская ее существенного снижения.

"Открытые для посетителей магазины будут являться прямым показателем экономической и социальной стабильности в стране, а также того факта, что эпидемиологическая обстановка в России находится под контролем", - подчеркивают авторы обращения.

Во вторник, 24 марта, в Минпромторге состоялось заседание, на котором с участием бизнеса обсуждалась ситуация в отрасли. Представители розничной торговли и сетей общественного питания представили свои предложения.

Уже после подачи обращения в правительство и Минпромторг более 30 компаний направили письменные запросы о готовности поддержать обращение.

Падение продаж

"В связи с возникшими обстоятельствами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и вводимыми государством ограничительными и рекомендательными мерами, операторы розничной торговли непродовольственными товарами, кафе и ресторанов, кинотеатров, детских развлекательных центров столкнулись с невероятно сложной ситуацией - падением оборотов в различных отраслях от 20% до 90%. Некоторые операторы находятся на пороге принятия вынужденных мер по временной приостановке деятельности розничных объектов, в том числе, из-за решений принимаемых головными компаниями филиалов зарубежных сетей", - говорится в письме.

"Падение продаж в связи с резким оттоком посетителей становится испытанием для нашей отрасли, т.к. последовало за негативно повлиявшими на экономику торговых компаний событиями: аномально теплой зимой, задержкой поставок товаров из Китая, закрытием границ с Европой. На данный момент запас прочности отрасли невысокий. Кроме того, высокая зависимость от импорта и рост курсов валют приводит к необходимости осуществлять расчеты за заблаговременно заказанные партии товара по выросшему курсу, т.е. уплачивать принципиально большие суммы, чем это было заложено в бюджетах компаний", - отмечается в документе.

В итоге операторы розничной торговли и собственники крупных торговых объектов могут попасть в объективно сложную ситуацию, получив большой кассовый разрыв. Традиционно обе отрасли сильно взаимозависимы, а уровень их закредитованности высокий.

При этом большая часть операторов розничной торговли непродовольственными товарами, а также кафе и рестораны, кинотеатры, детские развлекательные центры лишены законной возможности сократить основные расходы, включая арендные и банковские платежи, налоги.

Чтобы не допустить закрытия предприятий, массовых банкротств, сокращения огромного количества рабочих мест, "мы просим правительство РФ министерство промышленности и торговли РФ принять более радикальный комплекс мер поддержки отраслей наиболее уязвимых в текущей ситуации", говорится в письме.

При этом на российском рынке уже зарегистрированы случаи вынужденных закрытий магазинов иностранных ритейлеров в торговых центрах, указывают авторы письма. В десятках других стран мира ритейлеры столкнулись с финансовыми и логистическими трудностями из-за закрытия своих магазинов в связи со всемирной пандемией и режимом ЧС, объявленном в этих странах.

"Банкротство и закрытие магазинов российских ритейлеров парализует не только розничную торговлю в России на годы вперед, но и крайне негативно скажется на производственном, логистическом, финансовом и других секторах экономики России с неизбежными тяжелейшими социальными последствиями", - предупреждают авторы обращения.

Жалобы бизнеса

Один из подписавших коллективное обращение - генеральный директор ООО "Урбан Кофикс Раша" Блажей Бернард Райсс - отметил, что Cofix - франшизная сеть, в которой владельцами заведений являются представители малого и среднего бизнеса. "Им сейчас особенно сложно сохранить свое дело и рабочие места. От имени франчайзи мы ведем переговоры с арендодателями об изменении на время пандемии арендных ставок и часто сталкиваемся либо с категорическим нежеланием идти навстречу, либо с откладыванием каких-либо решений на неопределенный срок. Пока же торговые центры настаивают на исполнении договорных обязательств в полном объеме, что при катастрофическом падении выручки невозможно. Сейчас вмешательство государства крайне необходимо. При отсутствии поддержки многие будут вынуждены прекратить свою работу, что неминуемо скажется на экономике страны", - заявил он.

По словам партнера и гендиректора Ginza Project Moscow Максима Ползикова, для московских ресторанов с каждым днем ситуация становится все более критичной.

"Если еще в первой половине марта в ресторанах Ginza Project Moscow за счет широкого предложения мы не наблюдали значительного снижения ключевых показателей, то за последние 2-3 дня выручка наших заведений резко сократилась - где-то на 30%, а где-то больше чем на 90%. Если ситуация не стабилизируется в самое ближайшее время, это отразится на всех игроках ресторанной отрасли, в том числе и крупных", - отметил он.

Основная финансовая нагрузка ресторанов - арендные платежи и зарплата сотрудников. "И никакие эксперименты с доставкой не позволят покрыть даже часть из них. Для того чтобы выйти из кризисной ситуации, ресторанному бизнесу потребуется значительная поддержка властей", - предупредил Ползиков.

Президент Henderson Рубен Арутюнян назвал модный ритейл одной из самых пострадавших от коронавируса отраслей. "Вполне понятно и объяснимо падение у нас выручки на последней неделе на 40% - наши покупатели в первую очередь озабочены вопросами своего здоровья и здоровья своих родителей. В молодых семьях дети перестали посещать детские сады и школы, и их родители реже обычного посещают торговые центры. Весомая часть покупателей перешла на удаленную работу и свои покупки совершает онлайн. Ситуация аномальная и требует нестандартных решений для поддержки бизнеса", - заявил Арутюнян.

"Все это усугубляется еще и тем, что по всему миру рвутся цепочки создания продукта - закрыты фабрики, производящие ткани в Италии, и фабрики, производящие нам готовую продукцию в более чем в 10 странах Европы, Азии, а также в России. Мы не уверены в своевременном получении коллекции сезона осень-зима. В нашей отрасли самый разгар создания коллекции на весну - лето 2021, но заказы невозможно разместить из за закрытых производственных компаний по всему миру - и если в ближайшее время ситуация в мире не начнет улучшаться, то велика вероятность срыва поставок весной 2021 года", - добавил он.