В мэрии опровергли слухи о совещании по поводу введения в Москве "Плана В"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Столичная мэрия не проводила никаких совещаний по поводу введения в Москве так называемого "Плана В", сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Она заявила, что появившиеся слухи - это клеветническая информация, которая не соответствует действительности.

"Просим не поддаваться на ложные вбросы и руководствоваться официальной информацией оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом", - добавила она.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в мэрии Москвы прошло совещание о введении так называемого "Плана В", предусматривающего введение общегородского карантина в Москве.