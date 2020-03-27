Депутаты поддержали поправки о штрафах в 1 млн рублей за нарушение карантина

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправки в КоАП об усилении ответственности за нарушение карантина. Если из-за нарушения кто-то заразится и умрет, штраф для юридического лица может составить до 1 млн рублей.

В поправках речь идет о наказании "в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а равно в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Штрафы для граждан за такое нарушение предложено установить в размере от 15 000 до 40 000 рублей, для должностных лиц - от 50 000 до 150 000 рублей, для юрлиц - от 200 000 до 500 000 рублей, либо их могут закрыть на срок до 30 суток.

Если нарушение повлечет вред здоровью человека или смерть, и если оно содержит уголовно наказуемого деяния, то штрафы для граждан составит от 150 000 до 300 000 рублей, для должностных лиц - от 300 000 до 500 000 рублей или от года до трех лет дисквалификации, для ИП и юрлиц - от 500 000 до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

КоАП предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Она предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения, которые будут устанавливаться правительством при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне чрезвычайной ситуации, сказал Крашенинников.

Если указанные действия не повлекли тяжких последствий, на граждан будет налагаться штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

В случае повторного правонарушения, либо тогда, когда нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности повлечёт причинение вреда здоровью человека или имуществу, предусматриваются санкции в виде штрафа для граждан в размере от 15 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц - от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Для ИП и юрлиц штрафы предусмотрены от 500 000 до 1 млн рублей или приостановка работы на срок до трех месяцев.

Кроме того, проект закона наделяет правом составлять протоколы об административных правонарушениях должностных лиц органов управления и МЧС. Это касается случаев невыполнения правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе её возникновения.