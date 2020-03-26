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В челябинском Минздраве рассказали о трех пострадавших при взрыве газа

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Второй пострадавший ребенок при взрыве бытового газа в Магнитогорске госпитализирован в больницу с отравлением угарным газом. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального Минздрава в четверг.

"В результате происшествия пострадали двое детей. Ребенок, 2018 года рождения, с обширными ожогами госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в реанимацию детской больницы Магнитогорска. Второй ребенок, информации о возрасте у нас пока нет, получил отравление продуктами горения, он также госпитализирован, не такой тяжелый", - сказали в пресс-службе.

Всего, поданным медиков, трое госпитализированы - пожилая женщина и двое детей.

Возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей, сообщает пресс-служба СКР в четверг. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее сообщалось, что что в четверг 19 часов 37 минут на пульт ЕДДС Магнитогорска поступила информация о возгорании на втором этаже многоквартирного дома по улице Доменщиков, 19. Огонь перекинулся и на другие этажи, в настоящий момент пожар потушен.

По предварительным данным, три человека погибли, двое детей и женщина госпитализированы. Был эвакуирован 31 человек.

Основная версия причины происшествия - взрыв бытового газа.

Магнитогорск

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