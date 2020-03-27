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Губернатор Хакасии самоизолировался после полета одним рейсом с больной COVID-19

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Хакасии Валентин Коновалов находится в режиме самоизоляции, поскольку летел в одном самолете с заболевшей коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом глава республики сообщил в своем инстаграме.

Пандемия коронавируса

"Я летел в одном самолете с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус. Как только это стало известно, я прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушел на самоизоляцию до воскресенья включительно", - написал Коновалов.

Он отметил, что в настоящее время находится на связи со своими заместителями и министрами в круглосуточном режиме, проводит онлайн-совещания.

Обязанности главы республики в отсутствие Коновалова исполняет первый заместитель губернатора Хакассии Николай Миронов.

Хакасия Валентин Коновалов Николай Миронов

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