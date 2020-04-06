Заразившаяся COVID-19 врач-педиатр из Хакасии контактировала с пациентами

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Хакасии коронавирусом заразилась врач-педиатр, побывавшая в Москве. После возвращения в Абакан 30 марта она успела выйти на работу, заражение у нее подтвердилось позднее, сообщила пресс-служба правительства Хакасии.

После появления у нее первых симптомов она была отправлена на больничный. Сейчас она находится в республиканской инфекционной больнице в состоянии средней степени тяжести.

Одновременно с ней заражение подтвердилось у одного мужчины, который также прилетел в Абакан из Москвы 30 марта. За границей ни один из них не был.

Круг контактных лиц заболевшей установлен, за ними ведется наблюдение, подчеркивают в правительстве.

Кроме того, двое членов семьи женщины-врача также госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, еще трое - помещены в обсерватор.