В России объявили в розыск более 80 тыс. машин, принадлежащих умершим гражданам

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Более 80 тыс. автомобилей в России, владельцы которых умерли и на которых сейчас ездят другие люди, объявлены в розыск, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на ГИБДД.

Как поясняет издание, эти машины, вероятно, были приобретены по доверенности, но покупатели не регистрировали авто на себя. В настоящее время регистрация в отношении этих машин прекращена. Передвижения подобных авто также отслеживают камеры.

При остановке такой машины инспектор конфискует госрегзнаки и СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства). СТС впоследствии уничтожают, а машину отправляют на штрафстоянку. На водителя "нехорошего" авто составляют административный протокол по статье ст. 12.1 КоАП (управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке). В первый раз нарушителя штрафуют на 500-800 рублей, за повторное нарушение - уже на 5 тыс. рублей или лишают прав.

Автомобилиста также штрафуют за вождение без ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков "Ъ" пояснили, что случае смерти страхователя или собственника транспортного средства договор ОСАГО автоматически прекращается, это заложено в правилах страхования.

В общей сложности сейчас в России выявлено более 300 тысяч транспортных средств, принадлежавших умершим владельцам, отмечает издание.

ГИБДД также поручила региональным управлениям провести в марте-апреле мероприятия по выявлению и остановке машин с прекращенным учетом. Это следует из текста распоряжения ведомства, с которым ознакомился "Ъ". Cтоличное управление ГИБДД в марте уже задержало 75 таких машин. Кроме того, ГИБДД распорядилась выделить в каждом подразделении межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) сотрудника для прекращения регистрации авто умерших владельцев.

Меры по борьбе со злостными должниками

В ГИБДД также рассказали о мерах борьбы со злостными неплательщиками штрафов. По данным ведоства, в России выявили 73 должника, не оплативших более 1 тыс. штрафов (половина из них оказались москвичами). Еще около 300 граждан не оплатили 500–1000 штрафов, 9,6 тыс. человек —100–500 штрафов.

На данный момент из 73 злостных неплательщиков машины 17 арестованы, сообщили в ГИБДД. В ведомстве также рассказали о регионах, где проживают самые злостные должники. Помимо Москвы, речь идет о Подмосковье, Чечне, Волгоградской, Самарской, Тверской и других областях.

Подразделениям ГИБДД в этих регионах поручили отслеживать маршруты передвижения неплательщиков, в том числе и с помощью видеокамер системы "Безопасный город", и передавать автомобили судебным приставам. Если за рулем задержанной машины окажется сам должник, на него приказано заводить дело по ст. 20.25 КоАП (уклонение от исполнения административного наказания). Позднее аналогичные указания получат подразделения ГИБДД и в других российских регионах, пообещали в ведомстве.