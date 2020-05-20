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Сенаторы одобрили временную возможность получения полиса ОСАГО без техосмотра

Совет Федерации также принял закон, согласно которому тарифы ОСАГО будут зависеть от стиля вождения

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил временную меру, согласно которой с 1 марта по 30 сентября включительно договор ОСАГО может быть заключен без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении техосмотра.

При этом страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены в регионе ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении технического осмотра. Правительство РФ вправе продлить указанные сроки, но не более чем на 90 дней.

Мера включена в закон о втором этапе реформы по либерализации тарифов ОСАГО, который позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса обязательной "автогражданки". Документ в среду также был одобрен сенаторами.

В частности, закон позволит страховщикам учитывать при определении тарифа в ОСАГО (в пределах его минимальных и максимальных значений, установленных ЦБ РФ) степень агрессивности вождения и соблюдения ПДД водителем. В случае допущения водителями грубых нарушений ПДД (проезд на красный свет, вождение в нетрезвом виде, значительное превышение скорости, которые повлекли административные взыскания) страховщик получит право использовать повышающий коэффициент при расчете тарифа по полису ОСАГО. Банк России устанавливает перечень факторов, применение которых не допускается, а также осуществляет контроль за правильностью расчета страховщиками страховых премий по договорам ОСАГО.

Данные поправки в закон вступят в силу через 90 дней после официального опубликования.

Как сообщалось ранее, первый этап по либерализации тарифов ОСАГО был проведен в январе прошлого года, когда вступили в силу нормативные акты Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной "автогражданке" был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент "возраст-стаж" - вместо четырех градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента "бонус-малус".

По мнению Всероссийского союза страховщиков, принятие поправок в закон об ОСАГО приведет к установлению справедливого тарифа и поспособствует снижению аварийности на дорогах. Поправки также расширяют возможности для конкуренции за безаварийных водителей, а именно она является основным законом ценовых ориентиров.

Совет Федерации ОСАГО

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