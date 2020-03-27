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Москвичка с коронавирусом, приехавшая в Сочи из Лондона, заперлась дома от врачей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Полиция и прокуратура Сочи принимают меры для возвращения в инфекционную больницу москвички, приехавшей на курорт из Лондона с коронавирусной инфекцией, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

По его словам, у москвички взяли анализ на коронавирус. Ее госпитализировали в инфекционную больницу Сочи, однако врачи отпустили ее домой на режим самоизоляции. Тем временем анализ подтвердил у женщины коронавирусную инфекцию.

В результате с четверга сотрудники полиции и прокуратуры дежурят возле дома пациентки в Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи (территория нового городского округа Сириус). "Женщина отказывается вернуться в инфекционную больницу. Она никому не открывает двери и не хочет лечиться", - подчеркнул источник, добавив, что решается вопрос о мерах для изоляции женщины.

Агентство пока не располагает официальным комментарием от Роспотребнадзора, прокуратуры и полиции Сочи.

Между тем обстановка в инфекционной больнице города-курорта, по данным очевидцев, накаляется. "Пациенты с коронавирусом и подозрением на опасную инфекцию изолированы в отдельном здании. Периодически мы видим, как больные кричат о помощи из окон медучреждения и просят выпустить их", - рассказал агентству один из очевидцев.

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