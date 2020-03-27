В Сочи ввели ограничения из-за роста числа бронирований в нерабочую неделю

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Бронирования отелей Сочи выросли на неделе с 28 марта по 5 апреля, объявленной нерабочей, власти Краснодарского края из-за этого приняли дополнительные ограничительные меры, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Кондратьев отметил в своем инстаграме, что он подписал постановление о закрытии на этот период всех торговых центров, парков, точек общепита. Теперь они могут готовить еду только навынос. Приостанавливаются все новые бронирования и заселения в гостиницы. Будет ограничено авиасообщение Краснодар - Сочи, а также объем пассажирских автобусных и железнодорожных перевозок.

"Предусматриваем возможность приостановить деятельность санаториев и предприятий, если там появится хоть один заболевший коронавирусом", - добавил губернатор.

"Президент в своем послании отметил, что дополнительная неделя выходных дней дана для возможности побыть дома, ограничить контакты и передвижения, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Это не неделя дополнительного отпуска или каникул. Мы видим, что буквально за сутки, с момента обращения главы государства, бронирование гостиниц на нашем побережье резко выросло, особенно в Сочи", - подчеркнул губернатор.

Ранее с призывом к туристам не посещать Сочи во время нерабочей недели обратился градоначальник курорта Алексей Копайгородский на своей странице в социальной сети.