В Сочи двое мужчин сбежали из-под карантина по COVID-19 и улетели в Екатеринбург

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Двое россиян нарушили режим изоляции в Краснодарском крае и сбежали в Свердловскую область. По данным СМИ, нарушители вернулись из-за границы и улетели в Екатеринбург, не сдав анализы на коронавирус.

Как сообщили в оперштабе по Свердловской области, когда этих людей найдут, их оставят на карантин на Урале

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю "Интерфаксу" не прокомментировали ситуацию.

Между тем, по некоторым данным, двое нарушителей вернулись из США и Испании, где складывается особенно тяжелая ситуация по COVID-19. South China Morning Post, которая ведет подсчет заболевших, пишет, что в Испании число заболевших превысило 33 тыс. человек, погибло 2182 человека. В США более 41 тыс. заболевших (в Штатах учитываются также подозрения на COVID-19), погибли 420.

По данным на 23 марта, на территории России подтверждено 438 случаев коронавируса. В Свердловской области зафиксировано девять случаев заражения COVID-19, в Краснодарском крае - пять случаев.

Ранее на Ставрополье главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова стала фигурантом уголовного дела, после того как скрыла поездку в Мадрид и вернулась оттуда с коронавирусом. Уголовное дело заведено по двум статьям - 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 (халатность). Ее уволили с должности.

Во вторник, 24 марта, премьер-министр Михаил Мишустин поручил ряду ведомств подготовить предложения о том, как ужесточить ответственность за нарушение гражданами и организациями режима карантина.