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В России число случаев COVID-19 выросло до 1036

Число летальных исходов выросло до трех

В России число случаев COVID-19 выросло до 1036
Фото: Reuters

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В России за сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших коронавирусом выросло до 1036.

Пандемия коронавируса

"Также зафиксирован один летальный случай в Москве. Всего летальных случаев три", - добавили в штабе.

157 новых случаев пришлось на Москву, 12 - на Крым, восемь - на Подмосковье, три - на Волгоградскую область. По два новых случая выявили в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области. По одному новому случаю пришлось на Тульскую, Ярославскую, Ивановскую, Орловскую, Ростовскую и Кировскую области, а также на Дагестан и Татарстан.

26 марта штаб сообщал, что за предшествующие сутки число зараженных выросло на 182 и достигло 840 по стране. В Москве за тот период число инфицированных увеличилось на 136.

Утром в пятницу заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в городе от коронавирусной инфекции вылечились уже 18 человек.

Из известных россиян коронавирусом заразился 78-летний певец Лев Лещенко, его лечат в инфекционной больнице в Коммунарке.

В мире число заразившихся на середину дня 27 марта достигало 537 017, летальных исходов - 24 117.

Эпидемия одиночества

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Хроника 09 января – 27 марта 2020 годаПандемия коронавируса
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