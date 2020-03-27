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Челябинский губернатор уточнил число жертв взрыва газа в Магнитогорске

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Два человека погибли и двое госпитализированы в результате взрыва бытового газа в квартире жилого дома в Магнитогорске в четверг, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер журналистам в пятницу.

"В результате происшествия погибли два человека: женщина 1951 года и ребенок 2006 года. В больницах Магнитогорска находятся двое пострадавших - ребенок полутора лет Илья, в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное и невозможное, идет постоянный контакт с челябинскими врачами. Также (в больнице) мужчина, 1963 года рождения, в состоянии средней тяжести", - сказал Текслер.

Сразу после взрыва приводились данные о трех погибших.

Еще 14 человек получили помощь приехавших бригад скорой помощи, но в госпитализации они не нуждаются. Также пожарными спасен 31 человек, из них шестеро - дети. С пострадавшими работают семь психологов, отметил губернатор.

Губернатор добавил, что в пострадавшем подъезде повреждены квартиры второго и третьего этажа, балконы четвертого и пятого этажей. В пункте временного размещения находятся 16 жителей дома, остальные пока разместились у родственников и знакомых. В пострадавшем доме уже проводится осмотр, после которого будет принято решение по дальнейшей его эксплуатации.

По оценке Текслера, все экстренные службы, включая главу города, отработали оперативно и профессионально. Ситуация находится на постоянном контроле у главы региона.

Как уточняет пресс-служба администрации Магнитогорска, у пострадавшего мужчины сотрясение головного мозга и перелом шейного позвонка.

Ранее сообщалось, что в четверг произошел взрыв бытового газа на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. За медпомощью обратились 17 жильцов. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ). В Магнитогорске объявлен режим ЧС.

Основная версия происшествия - взрыв бытового газа квартире на втором этаже. Задержан мужчина, принесший в квартиру газовый баллон.

Челябинская область Магнитогорск

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