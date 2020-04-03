Скончался ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Магнитогорске

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В ожоговом центре Челябинска скончался полуторагодовалый ребенок, пострадавший при взрыве газа в жилом доме Магнитогорска, сообщил "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Челябинска в пятницу.

Ребенок скончался накануне, 2 апреля, уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 26 марта произошел взрыв бытового газа на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. В результате взрыва погибли подросток и женщина 1951 года рождения.

Полуторогодовалый ребенок с обширными ожогами в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию одной из больниц Магнитогорска, также с травмами средней тяжести был госпитализирован мужчина 1963 года рождения. Позже ребенка перевезли в ожоговый центр в Челябинске.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также сообщал, что в результате инцидента пострадали еще 14 человек, но им госпитализация не понадобилась, помощь им оказали на месте медики приехавших бригад скорой помощи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), задержан мужчина, принесший в квартиру газовый баллон.