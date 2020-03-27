В Магнитогорске задержан мужчина, который перед взрывом в доме принес газовый баллон

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали мужчину, который принес газовый баллон в квартиру жилого дома в Магнитогорске, где позже произошел пожар и взрыв газа, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Задержан родственник хозяев квартиры, он принес баллон, там шел ремонт. Бабушка вышла из квартиры на 15 минут, и за это время все произошло", - сказал Текслер.

В четверг на втором этаже жилой пятиэтажки в Магнитогорске взорвался газ. Погибли три человека. За медпомощью обратились 17 жильцов. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Основная версия происшествия - взрыв бытового газа квартире на втором этаже.