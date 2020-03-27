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Попова сообщила об отсутствии в РФ взрывного роста заражений коронавирусом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Коронавирус распространяется в России спокойными темпами, взрывной рост числа заболевших не наблюдается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь отметил, что Россия за счет упреждающих действий выиграла время для борьбы с COVID-19, и это позволяет ей применять самые эффективные меры, которые уже используют другие государства.

Пандемия коронавируса

Мишустин подчеркнул, что без превентивных мер, в том числе самоизоляции, побороть коронавирус нельзя. "Продиктованы они (меры - ИФ) не желанием в чем-то ограничить людей, а необходимостью сократить любые перемещения, отменить поездки, которые не вызваны крайними обстоятельствами", - сказал он.

Премьер напомнил, что президенту и правительству приходится принимать жесткие меры, чтобы сдержать распространение COVID-19, но они сработают только в случае поддержки населения. "Сработают они, только если мы все вместе и каждый в отдельности их поддержим, будем неукоснительно следовать правилам, чтобы не ухудшать ситуацию", - заявил Мишустин. "И не где-то, а у себя дома, в семье, среди близких", - подчеркнул он.

"К сожалению, люди не всегда понимают, насколько ситуация серьезная, многие легкомысленно считают, что именно их беда не коснется. Так думали во многих странах, и чем это обернулось мы видим, в том числе из средств массовой информации", - отметил премьер.

По состоянию на пятницу, количеству заболевших COVID-19 в РФ составило 1036 человек.

Роспотребнадзор Анна Попова Михаил Мишустин Россия

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