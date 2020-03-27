В России провели четверть миллиона тестов на коронавирус

Общее число обследованных приблизилось к отметке в 200 тысяч человек

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Почти 250 тыс. единичных исследований на COVID-19 проведено в российских лабораториях, общее число обследованных - 192,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу, всего в стране в центрах гигиены и эпидемиологии, а также в государственных лабораториях медицинских организаций обследовали 192 824 человека, было проведено 249 960 тестов.

На сегодняшний день в России зарегистрировано пять отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию, добавили в Роспотребнадзоре. Все они обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции.

"Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале. Российские тест-системы не уступают по чувствительности и специфичности мировым аналогам", - сообщает пресс-служба.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус распространяется в России спокойными темпами, взрывной рост числа заболевших не наблюдается.

По состоянию на 27 марта, количеству заболевших COVID-19 в РФ составило 1036 человек.